Marcela McGowan Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 17:44 | Atualizado 22/04/2021 17:46

Reta final do 'Big Brother Brasil 21' e já está todo mundo querendo saber sobre os ex-BBBs que vão participar de ‘No Limite’, programa comandado por André Marques e com estreia prevista para maio. A lista com os possíveis nomes circula nos bastidores e após boatos de sua entrada na atração. Marcela McGowan foi ao Instagram e revelou que não pretende participar de um reality de resistência e competições por desafios.



“Qual a chance realmente disso acontecer? Vou te falar que por um minuto, quando saiu a notícia, pensei que poderia ser um bom desafio para mim, mas depois eu lembrei que fiquei presa em um labirinto com a Gizelly Bicalho no último reality e precisei ser resgatada”, lembrou Marcela.



“Talvez eu não seja muito habilidosa em provas. Tenho medo de coisas como louva-deus. Se pousar em mim eu acho que vou embora do ‘No Limite’. Sem chance. Não é a minha cara”, completou.