Luciana Gimenez André Schiliró/Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 00:00

O juiz Paulo Baccarat Filho, da 3ª Vara Civil de Pinheiros, em São Paulo, determinou no último dia 12, que os advogados de Luciana Gimenez esclareçam os pedidos de indenização de R$ 10 mil feitos contra a youtuber Antônia Fontenelle, advertindo que o pedido deve ser certo e determinado.

O magistrado pede que Luciana Gimenez esclareça o pedido do item 41, alínea 'c' feito em seus requerimentos finais. Ao consultar os autos, no item apontado pelo magistrado, há tão somente um pedido de indenização no valor de, no mínimo, R$ 10 mil.



Publicidade

Se a lei determina que o pedido deve ser certo e determinado, é possível concluir que os advogados, provavelmente, esqueceram das palavras "danos morais", que é uma espécie de indenização.



O magistrado ainda determinou que a apresentadora Luciana Gimenez recolha as custas de postagem no valor de R$ 26, sob pena de extinção do processo movido contra Fontenelle.