Darlin, mãe de Lexa Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 18:50 | Atualizado 22/04/2021 18:51

Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry está querendo abrir uma conta no OnlyFans. A empresária não esconde a empolgação em participar da plataforma e até decidiu fazer uma enquete com os seus seguidores nesta quinta-feira (22), no final da tarde. Enquanto, Darlin perguntava se os fãs queriam ou não que ela abrisse uma conta no site de conteúdos adultos, dava para ouvir a voz da cantora ao fundo: "A gente não quer. Ninguém quer". Xi!