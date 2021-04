Tiago Leifert dá bronca em elenco do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 05:00

A crise provocada pela pandemia de Covid-19 pegou mesmo a Globo de jeito. Neste ano, excepcionalmente, a emissora abriu mão de contratar a equipe terceirizada para atuar no 'BBB 21' para poder dar prioridade aos pouco mais de 60 profissionais contratados da casa, que estavam 'na geladeira' e sem trabalhar em algum produto da emissora. Muitas das novas produções do canal foram temporariamente suspensas por conta da inviabilidade de manter as gravações na quarentena. A torcida dos profissionais terceirizados que há anos trabalhavam no reality com contratos temporários é que no próximo ano tudo volte ao normal.