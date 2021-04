Day Mesquita Adri Lima

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 04:00

Day Mesquita, protagonista de 'Amor Sem Igual', da Record, fez um ensaio celebrando os 10 anos morando na cidade maravilhosa. "Me apaixonei pelo Rio desde que conheci. Sempre foi uma cidade que me encantou por suas belezas e pelo clima. Escolhi morar aqui há10anos e, apesar dos pesares, das dificuldades que a cidade enfrenta, ela não deixa de ser encantadora e apaixonante", disse a artista, que acaba de vencer um prêmio como melhor atriz, no qual concorreu com Glória Pires e Adriana Esteves.