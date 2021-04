Jorge Souza Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 22:04 | Atualizado 22/04/2021 22:18

Deu ruim para a festa de arromba 'Deep Feelings'. Depois que esta humilde colunista contou sobre a badalação, programada para este sábado (24) com vários DJs e sem hora para terminar, a notícia é que ela foi cancelada na noite desta quinta-feira (22). E quem avisou sobre a suspensão do evento acabou sendo justamente um dos organizadores, Jorge Souza, ex-marido de Laura Keller. "Não sei se você está sabendo, mas a nossa festa tomou uma proporção muito grande e acabou saindo em tudo quanto é lugar. Saiu em jornal, saiu na televisão e, infelizmente, tivemos que cancelar. Infelizmente a suspensão do decreto feito pela juiza não teve validade [a juíza Regina Lúcia Chuquer, da 6ª Vara de Fazenda Pública, suspendia quatro decretos da prefeitura do Rio com medidas restritivas na cidade]. Infelizmente, a gente não vai poder fazer o evento", lamenta o produtor que ainda prometeu estornar o dinheiro de quem comprou o convite.