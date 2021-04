Charles Paraventi vira garoto-propaganda de marca de produtos masculinos Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 05:00

Após o sucesso das cenas de 'Gênesis', onde interpreta o rei Bera de Sodoma, Charles Paraventi foi convidado para estrear como garoto-propaganda de produtos para o público masculino. A linha chega ao Brasil em sua versão tropical, oferecendo uma variação de shampoo, condicionador, creme para barba, tônico capilar, entre outros.



Com vídeos bem-humorados que retratam o universo dos homens, Paraventi gravou ao lado do humorista Isaú Júnior, do canal Parafernália no Youtube, e do ator e roteirista dos comerciais Eduardo Lassah.