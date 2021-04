Mc Duduzinho ignora pandemia e curte roda de funk com amigos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 05:00

Parece que a vacina já chegou para Mc Duduzinho. O cantor (blusa branca) foi filmado, na noite da última quinta-feira, em uma roda de funk com amigos. Ignorando completamente a pandemia de Covid-19 e o aumento no número de mortos que vem fazendo o país bater novos recordes, o funkeiro curtia o evento como se tudo estivesse completamente normal, sem usar máscara e sem prezar pelo distanciamento social. Quem também estava por lá era o Negão da BL, que foi preso recentemente por se apresentar em bailes funk que não tinham autorização para funcionar nas periferias do Rio em meio à crise sanitária.