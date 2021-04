Jenny Miranda reata casamento com jogador Arthur Jesus Fábia Oliveira

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 05:00

Depois anunciar sua separação do jogador Artur Jesus, no mês passado, após cinco anos de casamento, Jenny Miranda, filha da cantora Gretchen, voltou atrás e decidiu dar mais uma chance ao amor. A morena reatou o relacionamento com o atleta e, os dois, inclusive, foram fotografados juntos recentemente em clima de romance, em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.



Ao anunciar a separação, Jenny afirmou que a relação teria terminado de forma amigável. "Infelizmente, é uma notícia triste, que envolve família e pessoas próximas. Mas ele está bem e eu também e vamos continuar sendo amigos e cuidar dos nossos filhos juntos, que isso é o mais importante", declarou a morena, na ocasião.