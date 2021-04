Nego do Borel Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 05:00

Nego do Borel esteve, nesta quinta-feira (22), na Delegacia da Mulher, na Taquara, Zona Oeste do Rio, para prestar depoimento sobre as acusações de agressões de suas ex-companheiras Duda Reis, Swellen Sauer e Crislaine Gonçalves. O cantor foi ouvido pela delegada Gisele do Espírito Santo, conforme a coluna apurou. Além das agressões, Nego também foi acusado de ter mantido uma relação abusiva com as moças.