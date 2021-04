Daniel Caon e Rafa Kalimann em Trancoso Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 07:02

Rafa Kalimann resolveu comemorar o aniversário do aniversário do namorado, Daniel Caon, com um romântico jantar em um local reservado em Trancoso, na Bahia. "Surpresa pra ele @danielcaonoficial", escreveu a e-BBB na legenda das fotos.

Mais cedo, ela revelou nos stories de seu Instagram que tinha preparado o momento e colocou uma venda no amado para ir até o local. "Gente, chegou o momento da surpresa do Caon. Mas para chegar até a surpresa, meu lindo, você vai ter que se vendar", disse.