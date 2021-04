Mc Kekel homenageia mãe falecida em música e chama irmãos para participar do clipe Divulgar

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 05:00

'Fátima Conceição' é a nova música de MC Kekel lançada recentemente no canal do cantor no Youtube. A faixa é uma homenagem à mãe do artista, que morreu há 9 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). "É a maior homenagem que já fiz para a minha mãe. Fiz meus irmãos e nossos filhos participarem dessa homenagem e dei o nome da música de Fátima Conceição. Uma das minhas maiores tristezas é não poder dar a ela a prosperidade que vivo hoje, mas sei que foi ela lá de cima que me ajudou chegar até aqui", disse o funkeiro à coluna.