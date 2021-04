Mel Maia Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 16:07

Mel Maia usou as redes sociais neste domingo (25) para fazer um longo desabafo sobre os ataques de haters que ela vem sofrendo nas redes sociais. Segundo a atriz, ela está falando sobre isso somente agora, pois as mensagens de ódio vêm afetando seu psicológico diariamente.

"Nunca vim falar com vocês sobre isso, porque não gosto de expor meus sentimentos, porque eu acho muito pessoais. Mas, agora vocês precisam saber pra não acharem que eu to bem e de boa 100% e toda hora. Vocês sabem que pegam muito no meu pé, não digo isso pra galera que está torcendo sempre pelo meu melhor. Digo isso pra outra galera. Qualquer coisa que eu faça se torna uma parada muito grande, muita gente falando... Eu sei que isso é consequência por eu ser uma pessoa famosa", começa Mel, que continua.

Publicidade

"Desde que eu tinha 12 anos vocês pegam no meu pé. E isso não é uma parada que me faz bem. Acho que vocês poderiam segurar por um tempo pra eu me recompor, porque é muito difícil. Faço terapia, eu me cuido e eu me trato. E tô aqui pra falar pra vocês, porque está me fazendo muito mal. Eu não to falando isso hoje porque está me fazendo mal hoje. Isso me faz mal todos os dias. Sempre que tem alguma fofoca sobre mim, ainda mais no Twitter, eu fico pior ainda. Isso acaba com meu psicológico".

A atriz assume que erra bastante, porém, pede que os ataques cessem um pouco pelo bem de sua saúde mental. "Sei dos erros que eu cometi aqui na internet e fora dela também, porque eu sou um ser humano e já tive outros milhares de erros. Todo mundo erra. Coisas que aconteceram no passado vocês lembram até hoje. E não precisa, porque eu mesma relembro sozinha. Todo mundo aqui já fez ou falou bosta na vida. Todo dia, toda hora tem uma pessoa me mandando mensagem ou fazendo vídeos me mencionando em comentários de ódio. Isso vai desde xingamentos até pessoas desejando minha morte. Será que vocês não podem parar um pouco só pra eu continuar com a minha saúde mental intacta?"