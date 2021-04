Gusttavo Lima posta foto de mãos dadas com Andressa Suita

Gusttavo Lima e Andressa Suita Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 06:23 | Atualizado 26/04/2021 06:25

No último sábado (24), Gusttavo Lima apareceu com um anel que mais parecia uma aliança em uma live. O adorno era usado na mão direita. Na madrugada desta segunda-feira (26), o Embaixador publicou em seu Instagram uma foto de mãos dadas com Andressa Suita. Os fãs do casal, é claro, foram à loucura. A coluna, que é fã de uma família feliz, torce pela reconciliação do casal.

Andressa e Gusttavo anunciaram a separação em outubro do ano passado por causa de um desgaste da relação. Os dois oficializaram a união em 2015.

