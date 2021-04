Por O Dia

Publicado 26/04/2021 16:06 | Atualizado 26/04/2021 16:13

Comentário de Nego do Borel em post de Gui Araújo Reprodução

Três meses depois do fim do romance conturbado com Duda Reis, Nego do Borel resolveu aparecer do nada para a ex. O cantor fez questão de comentar o post do novo affair da atriz, Gui Araújo, que namorou Anitta. "Bonitão", escreveu na legenda de uma das fotos do apresentador em Fernando de Noronha, local onde o apresentador e Duda estão curtindo o início do relacionamento há alguns dias.