Viih Tube e João Luiz Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 17:59 | Atualizado 26/04/2021 19:04

Mal saiu da casa com 96,69% de rejeição, Viih Tube já se viu no meio de uma polêmica. Nesta segunda-feira (26), internautas começaram a especular qual seria o motivo da youtuber ter deixado de seguir João Luiz, um dia depois de sair da casa do 'BBB 21'. Vale lembrar que os dois participantes eram bem próximos dentro do reality da Globo e isso acabou causando estranheza entre os fãs do programa. A coluna foi atrás de Vitória para saber o que aconteceu de fato entre a dupla.

"Ela não deixou de seguir porque nunca seguiu o João antes como também não seguia outros participantes desta edição. A Viih vai voltar a cuidar pessoalmente das redes sociais em breve. Só não vai voltar agora porque ela está virada por conta dos compromissos na Globo e já tem outros trabalhos marcados. Mas, ela quer retornar logo a internet", explicou a assessoria da ex-sister. Depois do bafafá, os dois agora se seguem. Eita!