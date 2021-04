Mumuzinho e Karinah Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 18:59

A cantora Karinah está radiante. Nos últimos dos dias, ela não cansa de receber elogios pelo sucesso de sua live do último sábado (24), que agitou os pagodeiros nas redes sociais. O show transmitido pelo canal da artista no Youtube contou com as participações de Dudu Nobre, Arlindinho e Kaíque, vocalista do Di Propósito, entre outros convidados. Mas, quem apareceu por lá, de surpresa, e fez a maior farra foi Mumuzinho.

Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, é uma das pessoas que não poupam elogios para a cantora. "A Karinah além de linda, é uma graça como pessoa e canta muito. Representa muito bem a mulher no samba, no pagode, na música que ela quiser cantar", disse Babi que emocionou com o dueto entre a cantora e o filho Arlindinho na música 'O Bem', em homenagem ao Arlindo Cruz.