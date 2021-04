Kamilla Fialho/ Bianca Andrade Reprodução Internet

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que Bianca Andrade rompeu com a ex-empresária de Anitta, a Kamilla Fialho, da K2L. A ex-BBB assinou com a empresa logo após sair do 'BBB 20'. Pois bem. Nós ainda descobrimos o motivo que levou a Boca Rosa a retirar seu time de campo: a venda casada.



Acontece que Bianca descobriu que nas negociações de seus contratos, os contratantes interessados em fechar trabalhos com ela recebiam como condição fazer alguma ação com Tília Fialho, filha de Kamilla com Dennis DJ, que recentemente se lançou na carreira musical.



Bianca não gostou nada de saber que o nome de Tília vinha sendo usado como condição para que os contratos com ela fossem fechados e, além de tomar a decisão de se desligar da K2L, ainda levou com ela a equipe que cuidava de sua conta na empresa. Errada não está!