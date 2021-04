Priscila Borgonovi e Bruno Caribé Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 20:17 | Atualizado 26/04/2021 20:19

Ex-mulher de Fábio Assunção, Priscila Borgonovi é uma mulher decidida. Ela noivou na quarta-feira (21) e se casou na sexta-feira (23) com o empresário Bruno Caribé, em Fernando de Noronha. Sim, minha gente! Foram dois dias de intervalo entre as duas festas e troca de status de relacionamento dos pombinhos. A produtora de evento ainda contou que foi pega de surpresa pelo companheiro de quase três anos e embarcou na 'loucura'. "Teve praia, sol e mar. Teve 2 dias de noivado e teve casamento mais romântico, e especial que uma mulher poderia sonhar", contou Priscila Borgonovi que foi casada com o ator da Globo entre os anos de 2002 e 2005. Os dois são pais de João Assunção, de 18 anos.