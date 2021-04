Batista Divulgação/Fabio Rocha

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 05:00

"São 38 anos de parceria, mas o Claude diz que são 'quarrenta'", brinca o chef Batista, fiel escudeiro de Claude Troisgros no comando da terceira temporada de 'Mestre do Sabor', que estreia dia 6 de maio, na Globo. Durante as gravações da primeira fase do programa, Batista não largou o seu utensílio de cozinha do coração: uma concha feita de coco, que o acompanha desde sua chegada ao Rio e sua trajetória na gastronomia. "Essa concha de coco pertencia à minha avó, mãe da minha mãe. Ela passou para a minha mãe e, como tenho muita memória afetiva em relação a ela, passou para mim. Guardo essa peça como uma lembrança até entregar para o meu filho", conta Batista.