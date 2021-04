Erika Schneider e Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 21:04

Parece que está pintando um novo casal na área. Pelo menos é isso que os fãs do sertanejo Rodolffo já especulam, após o cantor deixar um comentário no post da ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider. O cantor elogiou o boné que a também influencer usava em uma foto compartilhada nas redes sociais. "Que boné lindooooooo !", escreveu Rodolffo. O curioso é que logo depois, ele postou um clique usando o mesmo modelo de chapéu e aí os seguidores começaram a shippar os dois. "Quero muito ver esse casal acontecendo", escreveu um internauta. "Que casal mara!", comentou o segundo fã. Só para lembrar que os dois estão solteiros. Será?