Publicado 27/04/2021 06:44

No último sábado (24), fiscais da Prefeitura de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, encerraram uma festa clandestina com a presença de vários famosos em uma chácara. Entre os presentes estavam o ator Henri Castelli, a ex-BBB Nati Casassola e a DJ Tati Junqueira. Os participantes postaram vídeos e fotos em suas redes sociais, todos sem máscaras, desrespeitando o decreto municipal que proíbe realização de eventos.

Um representante do condomínio e os fiscais confirmaram a presença dos famosos. Os artistas chegaram ao local em vans. Ao todo, cerca de 60 pessoas estavam no evento. As informações são do G1.