João Guilherme Fonseca Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 02:00 | Atualizado 28/04/2021 06:46

O ator João Guilherme Fonseca esteve recentemente no elenco de 'Gênesis', interpretando Harã, irmão de Abrão na fase criança. Apesar da curta passagem da trama bíblica da Record, o adolescente não escondeu a alegria com a repercussão do trabalho e contou que até hoje recebe mensagens de carinho do público. Ele, que também participou de 'Amor de Mãe', na Globo, também se surpreendeu ao ser reconhecido como o filho mais velho da protagonista Lourdes na primeira fase da novela de Manuela Dias, que acabou recentemente, e ele fez questão de registrar sobre o fim da produção em suas redes sociais.

"Terminou uma linda novela que participei interpretando o Magno na infância. Filho mais velho de Lourdes, que viu o irmão caçula ser vendido pelo pai. Foi uma honra fazer parte dessa novela! Foi uma honra conhecer atores maravilhosos! Obrigado pela homenagem a minha mãe! Eu tenho Amor de Mãe!

Parabéns a todos!", escreveu João Guilherme, de 12 anos.