Babi Xavier e Eron Falbo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 21:00 | Atualizado 27/04/2021 22:01

Babi Xavier é a próxima convidada da live 'No Alvo com Eron Falbo', amanhã. A atriz vai contar no talk-show transmitido no Instagram as surpresas e os desafios da segunda temporada do 'Expedição 21', reality show com pessoas que têm Síndrome de Down. Baby também se prepara para rodar um longa independente, chamado 'Eulália' no segundo semestre deste ano. Criado no início da pandemia, o programa na rede social vai comemorar 100 edições, em maio. Já passaram por lá Alexandre Borges, Fernanda Venturini e Dado Dolabella.