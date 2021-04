Jade Seba e o filho Zion Hugo Barbieri | Black Comunicação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:43

Uma das estrelas da campanha de Dia das Mães de uma das maiores lojas de departamento do país, Jade Seba contou como sua vida mudou desde o nascimento de Zion, que completará 2 anos no próximo mês, e é fruto do seu casamento com o ator Bruno Guedes.

"Desde que o Zion nasceu, encarei tudo com muita leveza. Não posso negar que sempre tive uma rede de apoio maravilhosa, mas se eu disser que foi pesado estaria mentindo", confessa Jade.

"O Zion foi um bebê calmo, que quase não deu trabalho. Agora ele está crescendo e se tornando uma criança agitada, porém saudável. Essa idade requer uma atenção especial porque não para um segundo, mas vale à pena. Amo ser mãe dele. Tudo se tornou especial", reflete.

Jade conta que divide os cuidados do menino com o marido. "Pela manhã e à noite acabo assumindo mais as tarefas. Na parte da tarde, momento em que trabalho mais, o Bruno assume. Mas no geral, a gente se divide bem. Sempre tem um ajudando o outro", afirma.

Ela também listou os valores que pretende passar para o filho: "Amor, família, respeito, honestidade. Espero que ele seja um grande homem e possa fazer diferença na geração dele", conclui.

No filme deste ano, uma grande loja de departamento convidou mães reais para captarem livremente algumas cenas do seu cotidiano em casa, sem o auxílio de equipes. Além de Jade, a campanha da marca teve ainda as participações de Samara Felippo, Rafa Brites, Suyane Ynaya, entre outras famosas.