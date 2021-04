Jonathan Costa e Carolina Santos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 14:48

Depois que esta humilde colunista anunciou a eliminação de Victória Villarim e seu noivo, Paulo Rapuano, por conta do teste positivo de um deles para a Covid-19, a Record resolveu confirmar mais três casais que irão participar 5ª temporada do 'Power Couple': Mirella e Dynho Alves, Jon Jon Carolina Santos e Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich. Nomes que já tinham sido levantados na coluna, não é mesmo? Eles se juntam a Renata Dominguez e Leandro Gléria e Mirela Janis e Yugnir, revelados no início da semana. O reality show será comandado por Adriane Galisteu e terá 13 duplas competindo pelo prêmio de R$ 1 milhão. A estreia da atração está prevista para maio.