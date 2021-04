Nina Frosi Sérgio Baia

29/04/2021

No ar em 'Salve-se Quem Puder', Nina Frosi vai protagonizar o filme de suspense 'Eulália', com direção de Igor Moreira. A produção, que será rodada no segundo semestre, tem ainda no elenco Babi Xavier, Luciano Szafir e Regiana Antonini. "Fazer cinema no país já é complicado, com a pandemia tudo se tornou mais difícil. Por conta da situação no Rio de Janeiro, que ainda está grave, resolvemos adiar um pouco o início das filmagens para dar tempo de mais pessoas serem vacinadas e assim diminuir os riscos de contaminação na equipe. Mas seguimos no trabalho da produção, que demanda dedicação contínua", disse a atriz.