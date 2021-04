Modelo trans Alice Felis Divulgação

A modelo trans Alice Felis é uma das participantes confirmadas para integrar o time da quarta edição do 'Na Sua Casa Brasil', primeiro reality totalmente virtual do mundo que acontece no Instagram. Além de Alice, jovem que foi brutalmente espancada por um criminoso em seu apartamento em Copacabana, no ano passado, o programa terá as participações do atleta e digital influencer Matheus Dantas; da atriz circense Pollyana Campello e do jornalista, humorista e ativista social Francisco Garcia.



Francisco é um jovem maranhense que descobriu que estava com HIV em agosto de 2018, aos 27 anos. Durante dois anos, ele percorreu o interior do Maranhão dando palestras sobre prevenção e conscientização a respeito de doenças sexualmente transmissíveis.



'Na Sua Casa Brasil' estreia dia 9 de maio e terá duração de três meses. O reality contará com a participação de 20 pessoas sendo que 10 são influencers convidados e os outros 10 foram selecionados pelos organizadores da produção. A primeira etapa da seleção aconteceu através de uma enquete nos stories que avaliou o nível de engajamento por votação e a segunda fase foi através de entrevistas e perguntas psicológicas. Foram selecionados cinco homens e cinco mulheres. O campeão da edição levará R$ 100 mil, o segundo lugar receberá R$ 25 mil e o terceiro, R$ 10 mil