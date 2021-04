Luciana Gimenez mostra sua capa do The Sun Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 16:10 | Atualizado 29/04/2021 16:15

Enquanto Anitta divulga uma montagem sua como capa de um tabloide gringo para lançar seu novo single, ‘Girl From Rio’, a apresentadora Luciana Gimenez, da RedeTV!, resolveu relembrar o momento em que realmente foi capa de uma das edições do The Sun, da Inglaterra.



Uma foto enorme de Gimenez estampa um pouco mais de metade da página, acompanhada da seguinte chamada: “Luciana Morad revelou que teve um relacionamento com o roqueiro Rod Stewart (com quem namorou por dois anos). A linda modelo brasileira - mãe do filho de dois anos de Mick Jagger, Lucas - diz que se conheceram quando ele tinha 45 anos e ela tinha apenas 18”.



Na montagem criada pela equipe de Anitta para divulgar a nova música de trabalho da cantora, aparece uma manchete sobre a descoberta da funkeira sobre seu irmão mais velho, Felipe Terra, que é fruto de um relacionamento anterior de Mauro Machado, o Painitto. Até esta humilde coluna descobrir o irmão perdido de Anitta, a cantora só tinha como figura de irmão o empresário Renan Machado que, assim como Anitta, é filho de Miriam Macedo com o Painitto.