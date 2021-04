Juliette e sobremesa com seu nome Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 19:36

Conhecido pelo menu em homenagem ao mundo artístico, um badalado restaurante com unidades espalhadas por todo Brasil acaba de lançar uma sobremesa em homenagem à Juliette Freire do 'BBB 21'.A criação trata-se de um Grand Gateau, sobremesa criada pelo próprio fundador da marca famosa, Isaac Azar. Na versão à 'Juliette Freire', o suflê de chocolate com picolé ganha uma calda de doce de leite, farofa de paçoca, morangos picados e o toque final de doce de leite.



Além da Juliette, outros participantes do reality da Globo já fazem parte do cardápio da rede. Viih Tube, Fiuk, Pocah e Carla Diaz já possuíam pratos – hamburguer, Grand Gateau, porção de camarões e cheesecake, respectivamente. Das demais edições, Bianca Andrade, Manu Gavassi, Rafa Kalimann, Ana Clara e Gabi Martins fazem também parte da lista de iguarias.