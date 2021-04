Marcos Mion posa com o filho mais velho, Romeo Reprodução Internet

Publicado 30/04/2021 00:56 | Atualizado 30/04/2021 07:05

Esta colunista soube que Marcos Mion, o novo contratado da Netflix, foi vetado pela Record, neste mês de abril - considerado o mês do autismo, de participar de dois programas do grupo Globo para falar sobre esta causa na qual ele é sempre tão engajado e costuma defender. O apresentador, que foi convidado para participar das atrações 'Encontro com Fátima Bernardes' e 'Papo de Segunda', de Fábio Porchat, não foi liberado pela emissora evangélica enquanto seu contrato, que terminou em 27 de abril, ainda estivesse em vigor. Marcos Mion é um dos maiores defensores e apoiadores do autismo no país. Ele é pai do adolescente Romeo, que foi diagnosticado com este transtorno. Que feio vetar o Mion de falar de um assunto tão importante, Record!