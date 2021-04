Larissa Manoela Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 16:39 | Atualizado 30/04/2021 16:40

Desde que completou 20 anos em dezembro do ano passado, Larissa Manoela tem ousado mais nos ensaios, que volta e meia faz e posta nas redes sociais. Depois dos decotes e fendas, a atriz resolveu avançar alguns estágios e apostou em um clique de topless. Sim, de topless. Mas calma, minha gente! Lari não ficou com os seios de fora. Ela colocou um buquê de flores para cobrir a parte de cima da cintura usando apenas uma calça jeans de cintura alta e três pares de brincos nas orelhas. "O segredo é se permitir florescer", escreveu na legenda.

Os fãs adoraram a ousadia da atriz da Globo, que ganhou elogios de algumas amigas famosas como Maisa Silva, Cleo, Bia e Branca Feres, Myrian Rios, Giulia Be e Juliana Paiva. Larissa, que também é cantora, está escalada para ser a protagonista da novela 'Além de Ilusão', trama de época escrita por Alessandra Poggi e que estava prevista para estrear em setembro de 2020, mas agora ninguém sabe mais quando a produção vai entrar no ar por causa da pandemia do novo coronavirus.