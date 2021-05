Luísa Mell Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 20:15 | Atualizado 30/04/2021 20:17

Luisa Mell está assustada. A apresentadora revelou nesta sexta-feira (30), que foi novamente diagnosticada com a Covid-19 e desta vez sente os sintomas mais fortes da doença como cansaço e dores no corpo. Ela contou que chegou a fazer um teste rápido de sangue na farmácia e o resultado deu negativo, mas preferiu tirar a prova dos nove com outro exame. "Fiz o do cotonete e o resultado foi positivo. Acordei mal... Gripe forte, cansada, dor no corpo, tosse. Vocês têm ideia do quanto este teste de sangue na farmácia é perigoso?", começou Luisa.

A também ativista de proteção aos animais assumiu que estava preocupada com os sintomas e evitou de ir na comemoração de aniversário do seu enteado. "Como deu negativo meu marido [Gilberto Zaborowsky] queria que eu fosse dar os parabéns na casa dele. Mas eu estava com uma intuição e resolvi fazer outro, porque tenho condições de pagar. Agora quantas pessoas fariam um segundo tipo de teste só porque estavam sem apetite e cansada? Quantos têm condições de pagar mais um depois de gastar 100 reais? O farmacêutico ainda me falou depois do exame de sangue: 'você não está. Pode ter certeza. Acusaria algo'. Pois é... Quantas pessoas não baixaram a guarda diante de um teste negativo da farmácia e contaminaram outras?".

