Filipe Duarte e Nina Cachoeira

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 21:40

O cantor Filipe Duarte e mulher, Nina Cachoeira, estão no elenco do 'Power Couple Brasil 5', que estreia em maio na Record TV, com apresentação de Adriane Galisteu. Filipe foi integrante do grupo Br’oz e durante 15 anos esteve na banda 'Os Travessos', como um dos vocalistas. Em novembro de 2020, Filipe saiu em carreira solo. Já Marina Cachoeira, mais conhecida como Nina, é atriz, modelo e influenciadora. Os dois, que vivem juntos há 13 anos e tem 2 filhas, prometem arrancar muitas risadas com o relacionamento leve, divertido e amoroso.