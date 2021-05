Estrutura do restaurante de Fernanda Gentil é demolida Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 05:00

Inaugurado em agosto do ano passado, nos moldes do 'novo normal' da pandemia de Covid-19, o restaurante japonês Sushi das Artes, que tem como sócia a apresentadora Fernanda Gentil, da TV Globo, encerrou as atividades recentemente. A coluna lamenta informar que a estrutura do estabelecimento já começou a ser demolida, como mostra esta imagem que um amigo da coluna registrou na manhã de ontem. Localizado na Barra da Tijuca, o empreendimento culinário proporcionava ao consumidor a degustação dos pratos em tendas isoladas para evitar aglomeração. Mas para ter tal experiência, os clientes deixavam quase o valor de um rim para pagar a conta. A ideia era bacana, mas o preço certamente afugentou a freguesia. Tempos de crise, né?