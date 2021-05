Deborah Albuquerque Samuel Melim / Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 05:00

A apresentadora Déborah Albuquerque, participante desta quinta edição do 'Power Couple Brasil', da Record TV, ao lado do marido, Bruno Salomão, é adepta do treino eletrônico para manter o corpo ultra definido. A eletroestimulação é feita cinco vezes na semana, com o auxílio do personal e especialista na prática, Rafael Borges. Déborah atualmente ostenta uma forma impecável com 64cm de cintura.