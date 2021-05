Andressa Urach fala sobre abuso sexual e zoofilia em entrevista Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 05:00

fotogaleria

A defesa de Andressa Urach tentou desistir da ação milionária movida pela modelo contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Entretanto, o pedido não foi acolhido de pronto pela magistrada. Em decisão publicada dia 19 de fevereiro, a juíza considerou que, pelo fato da Igreja Universal ter comparecido espontaneamente no processo e estar correndo o prazo para sua defesa, era inviável a apreciação do pedido de desistência naquele momento.

Nesta ação, Andressa Urach já havia saído derrotada, por unanimidade dos votos, ao ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. No último dia 12, porém, a juíza Fernanda Carravetta Vilande, da 13ª Vara Civil de Porto Alegre, proferiu novo despacho perguntando se Urach ainda quer desistir da ação. Procurada a defesa de Urach afirmou que ainda não decidiu se irá ou não desistir da ação.



Publicidade

Andressa Urach decidiu entrar na Justiça contra a Igreja Universal para pedir de volta os R$ 2 milhões doados à instituição nos últimos seis anos. Na ação, a modelo e empresária alega que precisa do dinheiro para sobreviver, já que seus recursos financeiros acabaram. Ela diz que o valor está calculado em cima das doações de veículos, joias e outros bens móveis, em especial uma TED de um milhão de reais. Andressa ainda ressalta as dificuldades por causa da perda de seu emprego na Record e afirma que sua demissão estaria atrelada ao afastamento da igreja em novembro do ano passado.