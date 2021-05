Andressa Urach e Otaviano Costa Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 09:45 | Atualizado 01/05/2021 09:46

Andressa Urach já tinha revelado que foi usuária de drogas no livro 'Morri para Viver', lançado em 2015. Só que agora, a modelo e empresária contou que namorou um chefe do tráfico, morto recentemente com 70 tiros de fuzil. "Eu fui curada dos vícios, das drogas. Fui dependente química, alcoólatra e viciada em cocaína. Eu sei de onde saí. Para você ter uma ideia, na época, eu era tão doida que namorava um chefe de facção e esse cara, quando eu me converti, me mandou uma cartinha dizendo que acreditava na minha conversão e ainda prometeu se converter ao sair da cadeia. Não sei se ele conseguiu o encontro com Deus porque ele morreu há pouco tempo com 70 tiros de fuzil dentro de um carro blindado. Eu acredito que independente do pecado, se você tiver Jesus vai ser salvo", comentou Urach em entrevista a Otaviano Costa no UOL.

A modelo ainda contou ter perdoado o homem que abusou sexualmente dela quando ainda era uma criança. "Hoje eu entendi que Jesus não é uma religião, que ele é o perdão porque eu vou precisar do perdão dele. E é por isso eu perdoei o homem que me abusou sexualmente na infância. Sei que para o mundo isso pode ser uma loucura, mas, sim, eu perdoei. Perdoei porque próprio Deus colocou esse perdão dentro de mim", explicou.

