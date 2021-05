Bianca Andrade Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 09:58 | Atualizado 01/05/2021 09:58

Já no sétimo mês de sua gravidez, Bianca Andrade resolveu compartilhar com seus seguidores um clique do barrigão na manhã deste sábado (1). A influenciadora e apresentadora aparece relaxando e pegando sol na varanda de casa nos stories do Instagram. Bianca e o marido Fred estão à espera de um menino, primeiro filho do casal, que assumiram o relacionamento em setembro. Entre idas e vindas e encontros e desencontros, os dois estão juntos desde 2017.