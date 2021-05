Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 15:36

Adriane Galisteu não esquece de homenagear seu ex-namorado Ayrton Senna no dia do aniversário, 21 de março, e no dia da morte do tricampeão mundial de Fórmula em 1º de maio. Lá se vão 27 anos desde o acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, e a apresentadora usou as redes sociais neste sábado (1) para relembrar o piloto. "1° de Maio não tem quem não lembre onde estava... #ayrtonsennaforever", escreveu no Instagram na legenda de fotos. Na primeira, ela aparece chorando e, na segunda, abraçada com Senna.