Por O Dia

Publicado 01/05/2021 16:28 | Atualizado 01/05/2021 16:29

Deborah Secco surpreendeu os fãs ao postar fotos de um ensaio ousadíssimo no final da noite de sexta-feira (29). Em um dos cliques do trabalho feito recentemente, uma das protagonistas da novela 'Salve-se Quem Puder' aparece nua. A atriz, que volta e meia compartilha postagens que comprovam a sua boa forma física aos 41 anos, recebeu merecidos elogios dos fãs como 'poderosa', 'deusa' e 'linda' e brincou na legenda com a noite anterior, conhecida mundialmente como noite da maldade, da paquera e do agito. "Sexta-feira da maldade!!! Entrei no clima!".