Cleo Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 13:15

Depois de Fiuk, a torcida de Cleo para ser o campeão do 'BBB 21' é para Gilberto. A cantora e atriz, que já tinha assumido gostar de Juliette, fez elogios ao economista pernambucano por apoio ao irmão. "Ele foi lá dentro o abraço e o colo que o meu irmão precisava, e como irmã eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata". Cleo também falou sobre a contribuição de brother para o entretenimento do reality com as suas cachorradas. "Como fã do programa, Gil serviu tudo o que a gente ama assistir em um BBB. Amo muito esses quatro finalistas, mas meu sonho de garota nesse momento é ver nosso 'Giuk' na decisão", assume.