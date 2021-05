Manno Góes e Netinho Reprodução

Manno Góes já tinha manifestado o desejo de não ver mais Netinho interpretando uma das suas composições 'Milla', desde que o cantor baiano criticou colegas contrários ao atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele até avisou que entraria na Justiça para oficializar a proibição. Neste domingo (2), ele se revoltou saber que Netinho cantou o hit em ato pró-Bolsonaro no Dia do Trabalho, na Avenida Paulista, em São Paulo. Manno fez um tweet dizendo que a canção foi usada para legitimar um discurso com o qual ele não compartilha e chamou o cantor de 'débil mental'. No evento, manifestantes se aglomeraram pedindo intervenção militar.



"Netinho ontem cantou Milla no ato em que pessoas brancas, na Paulista, gritavam eu autorizo', para Bolsonaro. Autorizam o que? Golpe militar? Portanto, eu NÃO AUTORIZO esse débil mental de cantar minha música. Já entrei na justiça e retirarei todos os vídeos que tiverem isso", escreveu Manno Góes.



