Publicado 02/05/2021 16:34 | Atualizado 02/05/2021 16:36

Camilla de Lucas deu mais uma prova de que sua intuição é bem forte. Em conversa com Gilberto e Juliette neste domingo (2), ela comentou que espera reencontrar os outros participantes e torce por uma lavação de roupa suja, um tipo fogo no parquinho polêmico. Mal sabe ela que é exatamente isso que a Globo espera para o especial 'BBB Dia 101', programado com todos os ex-brothers, menos Acrebiano Araújo, que já participa das gravações de 'No Limite 5', no Ceará. "Eu gosto do reencontro no final quando bota a pessoa na parede. Igual antigamente, que tinha lavagem de roupa suja".

Gil vibrou com a possibilidade de uma cachorrada coletiva e lembrou de Angélica Ramos, do 'BBB 15', que inclusive está também na nova edição do 'No Limite' e criou confusão no último programa: "Angélica era babado! Aquela ali pegou fogo. Ainda lembro: 'Tá, tá, tá, você falou isso, você falou aquilo, você tem que ouvir!" "Ela falava mesmo, não estava nem aí", concordou a influenciadora carioca.