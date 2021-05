Fábia Oliveira

'Não autorizo esse débil mental cantar a minha música', diz autor de 'Milla' sobre Netinho

Manno Goes fica bravo com cantor baiano por interpretar um dos maiores hits do axé music em ato pró-Bolsonaro

Publicado 02/05/2021 15:52 | Atualizado há 2 horas