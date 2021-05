Andressa Urach Reprodução

03/05/2021

A defesa de Andressa Urach vai manter a ação milionária movida pela modelo contra a Igreja Universal do Reino de Deus. A resposta foi enviada à coluna depois que a juíza da 13ª Vara Cível de Porto Alegre, Fernanda Carravetta Vilande, proferiu novo despacho no dia 12 de abril perguntando se modelo pretendia desistir de ação. “Ocorre que existe uma ação cautelar e ela possui as mesmas posições da ação principal e decidimos que as duas serão apensadas, juntadas. A questão da desistência deve ao fato da cautelar estar numa vara e ela acabou sendo remetida para a outra vara. Logo desistimos de manter a ação cautelar nessa vara, mas não da pretensão jurídica. Os processos seguem numa vara cível própria”, explicou os advogados da modelo e empresária.

Andressa Urach decidiu entrar na Justiça contra a Igreja Universal para pedir de volta os R$ 2 milhões doados à instituição nos últimos seis anos. Na ação, a modelo e empresária alega que precisa do dinheiro para sobreviver, já que seus recursos financeiros acabaram. Ela diz que o valor está calculado em cima das doações de veículos, joias e outros bens móveis, em especial uma TED de um milhão de reais. Andressa ainda ressalta as dificuldades por causa da perda de seu emprego na Record e afirma que sua demissão estaria atrelada ao afastamento da igreja em novembro do ano passado.