Tiago Leifert dá bronca em elenco do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 05:00

A direção do 'Big Brother Brasil' torce e até cruza os dedos para que o encontro especial dos participantes desta edição tenha o estilo de lavação de roupa suja. O programa chamado 'BBB Dia 101' vai ser gravado no dia seguinte da final, amanhã, e exibido só no dia 8 de maio. A coluna soube que todos os brothers [menos Acrebiano Araújo, que grava 'No Limite 5', no Ceará] estão confinados em um hotel perto da Globo e que já existe uma divisão de grupos pelos corredores. Alguns participantes não fazem a menor questão de deixarem os quartos para interagir com os colegas e produtores da atração. Já um outro grupo só fala com aqueles participantes que não se decepcionaram dentro e fora da casa. Vai ter fogo no parquinho, minha gente!