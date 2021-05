Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 05:00

fotogaleria Pelo visto, Luciana Gimenez é uma das seis leitoras desta coluna. Depois que a gente publicou, na terça-feira passada, sobre o imbróglio envolvendo o testamento e a herança milionária deixados pelo pai, João Abu Morad, a apresentadora da RedeTV! pediu para que o processo seja colocado em segredo de justiça.

Luciana Gimenez enfrenta dificuldades junto às instituições financeiras com a liberação dos valores em aplicações deixados por João, que morreu em dezembro do ano passado, vítima de causas naturais. Definida pela Justiça de São Paulo como inventariante do pai no início de março, Gimenez pediu oficialmente o bloqueio de R$ 2.051.149,27.

A instituição financeira confirmou que a quantia não se tratava de uma aplicação, mas sim, de um seguro de vida em nome dele e com um beneficiário escolhido desde 2013, que ainda não foi divulgado. Dizem as más línguas que não é Luciana. Corre à boca pequena que a beneficiária seria uma prima da apresentadora... Xiii...