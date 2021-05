Eduardo Costa Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 18:22

Eduardo Costa anda dizendo por aí que vem sofrendo com ameaças desde que lançou a faixa ‘Cuidado’, que é uma crítica em forma de música sobre a atual situação do país. Em um áudio ao qual esta coluna teve acesso, o cantor narra o medo que vem sentindo por conta da integridade de seus familiares.

“Tô bem, mas o lançamento dessa música me preocupou um pouco. Meu preocupou não no sentido de ameaça a minha pessoa. Essa noite não dormi nada. Estouraram foguete aqui na rua de casa e minha filha já recebeu ameaças. Minha mãe, meus irmãos também já receberam ameaças. Nessa hora não vou mentir que dá uma certa preocupação, um certo medo, sabe?”, começa o artista.

Ele também diz que precisou a mudar sua postura e passar a andar com seguranças. “Agora, por exemplo, eu estou no estúdio. Eu não ando com segurança, mas hoje eu tô com dois seguranças, porque eu não conheço esse povo, né gente? Eu não fiz música pra ninguém, nem pra um lado e nem pro outro. Eu não tenho medo de ninguém não, mas quando se trata da minha família, eu tenho medo sim. Minha família é a coisa mais importante que eu tenho”, diz o sertanejo, que garante não se acuar diante das ameaças.

“Mas isso não vai me impedir e me acuar não. Eu vou me proteger, cuidar de mim, da minha família. A música é o maior sucesso que já vi na minha vida. Não só sucesso meu, eu nunca testemunhei um sucesso desse tamanho. O povo brasileiro pegou a música pra si e essa música é do povo, não é minha. Eu compus a música, mas essa música foi Deus quem me deu. Ela é uma carta de Deus para o povo. Não é uma música de política. É uma música alertando o povo, inclusive os políticos. Mas se a carapuça servir, aí é cada um com seus problemas”.

Procurado, Eduardo Costa demonstrou um posicionamento diferente do áudio. “Já teve várias mensagens no Instagram, Facebook e a gente fica meio com medo. Mas tô andando com segurança, nunca andei, mas agora estou. Sempre andei de forma tranquila, mas agora minha preocupação é minha filha, minha família. Estou procurando o máximo proteger eles. Eu acho que a música foi um grande sucesso e nem acredito nessas ameaças. Acho que isso é mais gente ruim querendo causar do que ameaça. Mas não custa prevenir. Não vou pagar pra ver”, afirma o cantor, que garante que a canção não é direcionada a algum partido específico.

“A música não é partidária, ela serve pra todo mundo. É uma música que com certeza prestou um grande serviço ao povo do Brasil inteiro. Viralizou e já está em tudo que é país, não só no Brasil. Já está na Argentina, Uruguai, Paraguai, na América Latina inteira. Com certeza ela vai entrar para a história das músicas que marcaram as músicas brasileiras. Acho que ela será um marco na minha carreira”, finaliza.