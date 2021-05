Natalia Nascinento Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 13:17

Nem todo mundo fala abertamente sobre sexo. Mas a rainha de bateria da Lins imperial, Natália Nascimento, encara a temática com naturalidade. "Eu passei minha vida inteira quebrando tabu. Eu sou livre, eu falo mesmo e quando falo, recebo muitas mensagens no direct", conta a também modelo.

Ela sonha um dia ver as mulheres totalmente livres para falarem sobre que quiserem sem julgamentos. "Eu acredito que isso só vai acontecer se as mulheres não ligarem pelo o que falam delas", acrescenta a morena, que ainda aproveitou para reclamar de atitudes machistas e egoístas na hora do sexo. "Isso é uma grande maioria. Mas tem suas exceções. Por isso, gosto de homens mais velhos", afirma a carioca.



Natalia Nascinento ainda fala sobre o pior comportamento que um parceiro pode ter em uma relação sexual: "Não se preocupar com o orgasmo da mulher", opina. Ela, que viveu um relacionamento de 10 anos com o empresário Hermann Naschbar, dono da AGO, 54 anos mais velho, acredita que a maturidade está relacionada ao cavalheirismo. "Sou suspeita de falar. A geração antiga abre a porta do carro, te leva para jantar, respeita se você está afim ou não. E na hora H, faz bem mais gostoso", conclui.